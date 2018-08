Gb, grave incidente in autostrada: Ikea offre posti letto nello store a 200 automobilisti bloccati

Due camion si sono scontrati sull'autostrada M25 in gran Bretagna. Le forze dell'ordine hanno lavorato a lungo per ristabilire la viabilità dopo l'incidente, gli automobilisti hanno aspettato in coda per ore e rischiavano di dover passare in strada anche la notte. Ikea ha deciso allora di aprire le porte del suo store e ha offerto a più di 200 persone posti letto all'interno del negozio di Essex .

Glad to have finally have our room @IKEAUK #DartfordCrossing pic.twitter.com/YuNdbFAHVW

Sui social in tanti hanno voluto condividere l'esperienza di dormire all'interno di un negozio Ikea. "Finalmente abbiamo una stanza", ha scritto un utente postando una foto in un letto dell'azienda svedese. "Grazie a Ikea per aver lasciato le persone, tra cui mia moglie e mia figlia, dormire nei vostri letti dopo l'incidente sulla M25", ha scritto in un tweet il giornalista della Bbc Fergal Parkinson.



Anche la campionessa olimpionica Dame Kelly Holmes è rimasta bloccata nel traffico a causa dell'incidente. Nello scontro nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la M25 è rimasta bloccata fino alle 5.45 della mattina dopo. "A seguito dell'incidente abbiamo pensato che qualcuno avrebbe preferito passare la notte nel nostro negozio che in macchina per strada", ha dichiarato un portavoce dell'Ikea al Daily Mail.