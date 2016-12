Gb, governo va sotto su "Brexit"

01:16 - Il governo britannico del premier David Cameron è andato sotto in una votazione al parlamento di Londra su un emendamento della legge che istituisce il referendum sulla Brexit (l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue). L'esecutivo è stato sconfitto su proposte modifiche al "purdah", il periodo in cui le attività ministeriali non possono favorire una delle parti in lizza, in questo caso quella per il "sì" all'Unione europea.

