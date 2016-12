Gb: gli scoiattoli diventano panini, animalisti vs lo "Squirrel Burger Challenge"

Organizzata dal festival della foresta nel Gloucestershire, la competizione si è svolta fra decine di partecipanti che hanno inviato le loro ricette per il concorso. Quattro "fortunati" hanno potuto cucinare i loro piatti e servirli ai giudici di gara.



Sarebbero più di 100.000 gli scoiattoli grigi nella sola foresta di Dean, introdotti in Gran Bretagna nel XIX secolo e oggi considerati "altamente pericolosi" per l'equilibrio ecologico della zona.



L'insolito concorso viene considerato dagli animalisti un crudele massacro."Massacrare differenti specie di animali selvatici resta una abitudine brutale che non puo' piu' proseguire", ha detto Justin Kerswell, portavoce di una associazione di vegetariani.