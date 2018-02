Gb, genitori "curano" l'autismo con la candeggina: almeno sei casi

Secondo Glass, che ha anche fondato una vera e propria "chiesa", ingerire o usare per clistere la sostanza eliminerebbe dal corpo i parassiti che causano l'autismo. La pratica, che si è diffusa inizialmente negli Stati Uniti, sembra avere attecchito anche in Gran Bretagna.



In realtà la soluzione è un cocktail di clorito di sodio e acido citrico, che insieme formano diossido di cloro, usato di solito come sbiancante industriale e che può provocare diarrea, vomito e disidratazione. Il prodotto viene venduto su diversi siti a circa 30 euro.



L'inchiesta ha scovato anche un gruppo Facebook segreto in cui i genitori si scambiano consigli su come usarlo. "Una donna suggerisce che i bambini debbano ricevere 16 dosi ogni giorno per un periodo che va da tre a sei mesi". In un messaggio privato una madre ha descritto come la disperazione l'abbia portata a usare il diossido di cloro, spiegando come suo figlio di due anni piangeva molto durante il primo clistere, "ma dopo è molto migliorato".