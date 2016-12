Gb: geloso del cucciolo, tenta di affogarlo. Morto il cagnolino

Così, Anthony ha deciso di passare alla vendetta. Prima ha cercato di affogarlo, poi gli ha lasciato ingerire la carta igienica, che per l'animale è impossibile digerire A questo punto il cane ha dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico che gli rimuovesse la carta dallo stomaco. Ma il cucciolo non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo. Adesso Bruce è stato condannato dalla North Tineside Magistrates' Court per crudeltà contro l'animale. E lui, che dovrà scontare 16 settimane in un istituto per giovani problematici, adesso assicura di essere pentito.



L'avvocato di Bruce, Jeff Taylor, dice che il suo assistito ha vissuto un'infanzia difficile, con problemi legati all'ansia, e oggi è un uomo molto problematico.