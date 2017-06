Gb, Gavin Barwell è il nuovo capo staff del premier Theresa May

L'ex parlamentare ed ex ministro dell'edilizia, Tory Gavin Barwell, è stato nominato dal premier britannico Theresa May nuovo capo del suo gabinetto. Lo riporta la Bbc. In precedenza si erano dimessi Nick Timothy e Fiona Hill, i due influenti capi del suo staff, accusati di aver suggerito il voto anticipato, scelta rivelatasi sbagliata per la May.