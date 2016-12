Gb, furgone sbanda e si ferma incidentato: decine di migranti in fuga

Uno a uno sbucano dal ventre di un furgone incidentato, fermo al centro della carreggiata: chi con un bambino in braccio, chi con un misero bagaglio. Il tutto sotto l'occhio vigile delle telecamere di sicurezza dell'autostrada britannica M5, che sorvegliano il tratto nel territorio di Gloucestershire, nell'Inghilterra sud-occidentale. Le immagini in bianco e nero trasmettono prima il momento dell'incidente, con il mezzo che sbanda, rimbalza contro il guard rail e si ferma in mezzo alla strada, nel senso contrario rispetto alla direzione di marcia. Esce fumo dal motore, ha perso pezzi, il muso è ammaccato. L'autista scende e si dilegua subito; alcune auto si fermano, altre continuano a passare, mentre a decine i profughi si accalcano a lato, prima di darsi alla fuga a piedi.