Gb, firmato l'accordo di governo tra May e unionisti nordirlandesi

E' stato concluso dopo un lungo negoziato l'accordo tra i conservatori e gli unionisti nordirlandesi del Dup, che offriranno a Theresa May un appoggio esterno vitale per il governo di minoranza Tory. La May e la leader del Dup Arlene Foster hanno firmato l'intesa a Downing Street. La premier britannica ha poi sottolineato che i due partiti "condividono molti valori", mentre la Foster ha assicurato massima trasparenza in merito alla collaborazione.