Gb,finanziavano attività terroristiche in Siria:2 arresti a Coventry

Due uomini di 26 e 32 anni sono stati arrestati a Coventry, nel centro dell'Inghilterra, con l'accusa di finanziare attività terroristiche in Siria. E' quanto affermano le forze dell'ordine delle West Midlands, i cui agenti hanno compiuto i fermi in due diverse abitazioni della città. Altri due individui erano finiti in manette a Coventry con la stessa accusa il 3 agosto, ma era stata poi loro concessa la libertà su cauzione.