Gb, figlia dell'ex spia russa avvelenata dimessa dall'ospedale

Yulia Skripal, la figlia 33enne dell'ex spia russa Sergei Skripal, avvelenata con l'agente nervino Novichok insieme al padre il 4 marzo a Salisbury, in Gran Bretagna, è stata dimessa dall'ospedale e portata in un luogo sicuro. Lo scrive la Bbc online. Suo padre rimane in ospedale, ma le sue condizioni "migliorano rapidamente".