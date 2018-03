Gb, esplosione a Leicester: tre arresti per omicidio colposo

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio colposo plurimo nelle indagini sull'esplosione avvenuta domenica in un minimarket di prodotti polacchi a Leicester, in Inghilterra centrale, che ha causato il crollo di una palazzina di due piani e la morte di 5 persone. La natura delle accuse sembra confermare il sospetto di negligenze dietro l'episodio e non di un attentato.