Gb, esplosione a Leicester: stabile di due piani devastato

Esplosione avvenuta a Leicester, nella regione inglese delle East Midlands, che ha semidistrutto uno stabile di due piani che ospitava al livello della strada un minimarket e ai piani superiori alcuni appartamenti. L'episodio, non si di natura accidentale o meno, è avvenuto in un'area molto frequentata della città. La polizia è presente in forze e ha intimato alla gente di non avvicinarsi. Non è noto al momento se vi siano vittime.