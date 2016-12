Gb, due bimbe accoltellate a morte

Orrore in Gran Bretagna, dove una 24enne è stata arrestata con l'accusa di aver accoltellato a morte due bambine di uno e tre anni. I corpi delle piccole vittime sono state trovati in una casa di Bradford, nel West Yorkshire. Le indagini sul duplice delitto sono in corso e non si esclude un raptus della donna. Sgomento e incredulità nella comunità locale.