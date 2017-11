Gb, due 14enni arrestati dall'antiterrorismo: progettavano omicidio

Due ragazzini di 14 anni sono stati arrestati dall'antiterrorismo nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, con l'accusa di aver pianificato almeno un omicidio, poi non commesso. Al momento non è chiaro quale fosse l'obiettivo dei due, né che tipo di movente esattamente li ispirasse. Si sa solo che uno è sospettato anche di furto e che entrambi compariranno giovedì in tribunale.