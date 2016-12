11 maggio 2016 12:35 Gb, doppia gaffe diplomatica del premier Cameron e della regina Elisabetta Secondo il primo ministro "Nigeria e Afghanistan sono forse i due Paesi più corrotti al mondo". Per la sovrana la delegazione cinese "è maleducata"

Polemiche in Gran Bretagna per due gaffe diplomatiche fatte dal premier David Cameron e dalla regina Elisabetta. Il primo ministro ha definito Nigeria e Afghanistan "forse i due Paesi più corrotti al mondo" in una dichiarazione che è stata involontariamente resa pubblica. La regina è stata invece mentre definiva la delegazione cinese che ha visitato Londra a ottobre "maleducata".

Stanno arrivando leader di Stati con livelli di corruzione fantastici: Nigeria e Afghanistan sono forse i due Paesi più corrotti al mondo David Cameron Londra Cameron è stata filmato mentre pronunciava le parole su Afghanistan e Nigeria parlando proprio con la sovrana e con l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a un evento a Buckingham Palace, prima del vertice anticorruzione che prenderà il via giovedì a Londra. "Stanno arrivando in Gran Bretagna leader di Paesi con livelli di corruzione fantastici - ha detto -. Nigeria e Afghanistan, forse i due Paesi più corrotti al mondo".



Welby, che ben conosce la Nigeria anche perché, prima di prendere i voti, è stato dirigente petrolifero in Africa occidentale, ha subito precisato: "Questo presidente in particolare veramente non è corrotto". "Ci prova davvero" ha concordato Cameron, mentre la regina ha chiesto a Welby: "Ci prova?". Non è tuttavia chiaro se i tre stessero dibattendo del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, o di quello afgano, Ashraf Ghani, entrambi attesi al vertice.