Gb, dopo la paternità il principe William torna sull'eliambulanza

Il principe William torna in servizio sull'eliambulanza dopo la nascita della secondogenita Charlotte e i tre mesi di paternità a lui concessi. Lo attendono turni da nove ore e mezza, giorni festivi inclusi, senza alcun privilegio per il suo sangue blu, ma lo stipendio da 40mila sterline lorde annue, circa 55mila euro, sarà devoluto in beneficenza. "Sono onorato di aiutare gli altri", le sue parole prima di mettersi ai comandi dell'elicottero.