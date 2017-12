Almeno 70 vigili del fuoco con l'uso di 10 autopompe sono stati impegnati a spegnere le fiamme divampate nelle prime ore del mattino in una caffetteria e in negozio dello zoo di Londra, nel centrale Regent's Park. Il rogo è stato domato a fatica e la struttura, che al momento resta chiusa per la conta dei danni, piange Misha l'oritteropo, mentre si teme per la sorte di 4 suricati dati per dispersi.