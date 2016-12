Gb, Daily Mail: intelligence sventa un piano dell'Isis per uccidere la Regina

La polizia e i servizi di intelligenze britannici hanno sventato un piano per uccidere la regina Elisabetta II alle celebrazioni di sabato per l'anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Lo ha reso noto il Daily Mail, secondo cui l'attentato terroristico pianificato dall'Isis in Siria prevedeva l'esplosione di un ordigno fatto con una pentola a pressione, come nell'attentato della maratona di Boston nel 2013.