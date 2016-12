Gb, crollo in centrale elettrica

Un crollo è avvenuto nella centrale elettrica di Didcot, in Inghilterra. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, ma ci sono anche tre operai dispersi. Un portavoce della centrale, in via di demolizione, ha precisato che poco dopo le 16 è crollata la parte del reparto caldaie mentre vi stavano lavorando operai di una società esterna.