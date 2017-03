Gb, coppia unita fino alla morte: figlio ottiene affido fratellino

La tragica vicenda di Julie e Mike Bennet, marito e moglie morti per tumore a cinque giorni l'uno dall'altra e ritratti in una foto scattata nei letti di ospedale , sembra poter avere un epilogo migliore di quanto sperato. Dopo che grazie a una sottoscrizione online , erano stati raccolti circa 300mila euro per i tre figli della coppia, arriva ora la notizia che il maggiore, Luke 21 anni, ha ottenuto l'affidamento del fratello più piccolo .

Oliver, 13 anni, non essendo ancora maggiorenne rischiava di essere dato in affidamento. Adesso invece Oliver, Luke e la sorella Hannah, 18 anni, potranno continuare a vivere nella casa dei genitori ad Irby, nel nord dell'Inghilterra.



La foto che ha commosso il mondo - A far conoscere la storia di questa famiglia e a colpire migliaia di persone è stata la foto, scattata al Merseyside Hospital, in cui si vedono Julie e Mike, 50 e 57 anni, malati terminali di cancro, che si tengono per mano da due letti d'ospedale affiancati, assopita lei, quasi agonizzante lui.