Gb, comitiva di 24 bambini scomparsa in Galles: via alle ricerche

Un gruppo di almeno 24 ragazzini risulta disperso nella zona di Abercraf, in Galles. Lo riporta la Bbc, spiegando che nelle ricerche sul posto sono impegnate diverse squadre di soccorso. La polizia sarebbe riuscita a mettersi in contatto con un gruppo di sei bambini, che non sono accompagnati da adulti. Almeno due avrebbero accusato sintomi di ipotermia.