Gb, collisione tra elicottero e aereo ad Aylesbury: almeno 3 morti

Almeno tre persone sono morte nella collisione fra un aereo e un elicottero nei pressi di Aylesbury , nel sud-est dell'Inghilterra . Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia e i vigili del fuoco. I due velivoli coinvolti nell'incidente erano decollati entrambi dal piccolo aeroporto di Wycombe, non lontano dal luogo della collisione, e volavano a bassa quota.

Alcuni testimoni parlano anche di un forte boato che si è sentito nella zona di Waddesdon Manor, una dimora storica nel Buckinghamshire. Sul posto sono intervenuti numerosi veicoli dei vigili del fuoco e ambulanze. Viene anche utilizzato un drone per cercare eventuali sopravvissuti. E' stata avviata una inchiesta per comprendere le cause dell'incidente.