Gb, clandestino precipita da aereo

Un passeggero clandestino è morto dopo essere precipitato dal vano carrello di un aereo della British Airways che era in fase di atterraggio ad Heathrow al termine di un volo di quasi 13mila chilometri da Johannesburg. Il corpo è stato ritrovato su un edificio di Richmond, quartiere a sud di Londra. Un secondo migrante è sopravvissuto al lungo viaggio in condizioni estreme ma è stato ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni.