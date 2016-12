Gb, caso Maddie verso la chiusura: "Costi esorbitanti"

Otto anni di ricerche per undici milioni di sterline spese, pari a quindici milioni di euro, senza alcun esito. Potrebbe calare il sipario sul caso di Maddie McCann, la bambina inglese di tre anni scomparsa in Portogallo il 7 maggio del 2007. I costi esorbitanti "per inseguire ombre" potrebbero mettere fine alle ricerche. E' quanto auspica John O'Connor, ex capo della squadra speciale impegnato nelle indagini. Il caso era stato già archiviato dalla polizia portoghese.