Un nuovo scandalo fa tremare la Corona inglese. Stavolta sono state pubblicate dal tabloid americano The Globe foto "compromettenti" che mostrerebbero di spalle un uomo che potrebbe somigliare al principe Carlo in teneri atteggiamenti con un aitante giovane. Non è la prima volta che The Globe insinua la presunta omosessualità dell'erede al trono britannico: già nel 2010 e ancora nel giugno 2013 il magazine aveva pubblicato piccanti rivelazioni che, allora come oggi, avevano creato imbarazzo a corte. Ma ora Camilla sarebbe così infuriata da essere pronta a chiedere il divorzio.