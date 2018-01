Gb, caos per l'influenza negli ospedali: attese fino a 12 ore

Negli ospedali britannici è caos per quella che i media hanno definito come una "crisi invernale" dovuta ai tanti casi di influenza e all'aumento delle patologie respiratorie, che hanno paralizzato molti Pronto soccorso con tempi di attesa arrivati perfino a dodici ore. Per risolvere la situazione, il servizio sanitario ha adottato misure drastiche, fra cui la creazione di reparti di fortuna e la cancellazione di migliaia di operazioni non urgenti.