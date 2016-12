Gb, Cameron: "Con il Brexit c'è il rischio di un aumento dei prezzi"

David Cameron lancia l'allarme caro vita nel caso in cui al referendum vincesse il sì al Brexit. Il premier inglese in un'intervista fa un appello ai lavoratori e alle famiglie, che in caso di "no" all'Ue verrebbero colpiti direttamente nelle loro finanze. Per Cameron c'è il rischio che il costo della spesa settimanale aumenti del 3%, equivalente a una media di oltre 120 sterline l'anno solo per alimenti e bevande.