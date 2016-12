Gb, cade la candidatura Umunna

Cade la candidatura lampo, nella corsa per la nuova leadership del Partito laburista britannico, di Chuka Umunna, 36 anni. A soli tre giorni dall'entrata in lizza ufficiale, e malgrado i favori del pronostico, Umunna, il cosiddetto "Obama inglese", ha annunciato il passo indietro in una nota, sostenendo di non riuscire a reggere la pressione.