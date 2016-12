Gb, bus contro supermarket: 2 morti

Una donna e un bambino di 8 anni sono morti in seguito alle ferite riportate in un incidente che ha coinvolto un bus a due piani schiantatosi in un supermercato nel centro di Coventry, in Gran Bretagna. Lo riferisce la Bbc. Al momento dell'impatto tra il mezzo e l'edificio il bambino si trovava al piano superiore del bus mentre la donna, una settantenne, camminava in strada. Altre sei persone sono state ricoverate in ospedale.