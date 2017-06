Gb, britannici al voto all'ombra del terrore e della Brexit

8 giugno 2017 22:16 Gb, britannici al voto allʼombra del terrore e della Brexit Gli exit poll alla chiusura dei seggi alle 23 italiane daranno una prima indicazione del risultato, che non sarà noto prima delle prime ore di venerdì

I britannici al voto per la terza volta in due anni dopo una campagna elettorale difficile, oscurata dagli attacchi terroristici e dall'incertezza che circonda la Brexit. I seggi sono presidiati dalle polizia e gli elettori votano in scuole, edifici pubblici, chiese, pub e in un caso anche in una lavanderia a gettone. Gli exit poll alla chiusura dei seggi alle 23 italiane. Il risultato arriverà alle prime ore di venerdì.

La premier Theresa May ha indetto le elezioni ad aprile, quando i sondaggi per lei e il suo partito conservatore erano alle stelle, presentandosi come una leader forte in grado di guidare il Paese attraverso un negoziato difficile con la Ue. Nonostante sia superfavorita per restare in carica, gli attacchi islamisti di Londra e Manchester l'hanno messa sotto pressione per i suoi sei anni da ministra degli Interni, mentre gli errori della sua campagna elettorale hanno offuscato la sua fama di competenza e sicurezza.



L'oppositore laburista Jeremy Corbyn, attivista pacifista considerato ineleggibile dalla maggioranza dei suoi stessi parlamentari, ha fatto una campagna energica promettendo una svolta e la fine dell'austerità.