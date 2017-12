Gb, bimbo perde il suo gemellino e un anonimo Babbo Natale gli scrive: "Ho consegnato i regali al tuo fratellino":

Quello appena passato è stato il primo Natale da figlio unico per Leo Barrett , un bimbo britannico di 6 anni. Il fratello gemello Zack è scomparso a luglio a causa di un brutto tumore al cervello. Il 25 dicembre scorso, Leo si è recato al cimitero insieme ai suoi genitori e, sulla tomba del piccolo Zack, ha trovato un messaggio speciale da parte di Babbo Natale, della moglie e dei loro elfi. "Caro Leo, ho appena consegnato alcuni regali al tuo fantastico fratellino e ora sto arrivando da te”: inizia così il commovente messaggio. Ancora non è chiaro chi l’abbia scritto e lasciato lì. Quel che è certo è che per Leo è stata una grande emozione, tanto da scoppiare in lacrime.

La lettera - "Quest'anno sei nella 'lista dei buoni' - come il tuo fratellino Zack -. Hai fatto il bravo e ti sei impegnato tanto a scuola. So quanto hai studiato. Con amore, Santa Claus, Miss Claus e tutti gli elfi”, ha scritto ancora Babbo Natale.



Zack's fight - Nel 2016, al piccolo Zack è stata diagnosticata una rara forma di tumore al cervello, il Diffuse Pontine Glioma, un glioma pediatrico molto aggressivo. Katie e Ryan hanno cercato in tutti i modi di trovare una cura che potesse salvare il loro piccolo. Hanno anche creato una pagina Facebook - Zack's fight - per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema. Ma non c’è stato nulla da fare.



"Siamo andati a trovare Zack e abbiamo scoperto che anche Babbo Natale è passato. Ha lasciato una lettera per Leo. Ti amiamo tanto piccolo ometto", hanno scritto Katie e Ryan proprio sulla pagina Facebook Zack's Fight.