Gb, barca naufraga nel Canale della Manica: tre dispersi

Tre persone sono ritenute disperse in seguito a un naufragio di una barca nel Canale della Manica, al largo di Shoreham, nel West Sussex. Lo scrive sul suo sito l'emittente Itv. Una persona è stata tratta in salvo, alle 5:50 di domenica mattina (le 6:50 in Italia), dall'equipaggio di un peschereccio.