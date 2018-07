Gb, bambino di tre anni aggredito con acido: un arresto, 3 ricercati

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ustionato dopo essere stato vittima di un attacco con l'acido. Lo ha reso noto la polizia della West Mercia, in Inghilterra, parlando di un gesto "deliberato". Il bimbo ha riportato gravi ferite alla faccia e a un braccio dopo essere stato aggredito sabato pomeriggio in un negozio di Worcester. Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di concorso in lesioni gravi. Altre tre persone sono ricercate.