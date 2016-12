Gb, atterraggio emergenza su volo Boris Johnson:problema tecnico

Imprevisto per il neoministro degli Esteri britannico Boris Johnson: l'aereo che lo stava conducendo da Londra a Bruxelles, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Luton per un problema tecnico. Un portavoce del Foreign Office ha riferito che Johnson "ha ringraziato l'equipaggio per la professionalità e l'aeroporto di Luton per l'accoglienza non programmata". Quindi, ha aggiunto che Johnson "ha proseguito il suo viaggio in modo alternativo".