Gb, arriva la tempesta Eleanor: un ferito e migliaia di case al buio

La tempesta Eleanor si è abbattuta sulla Gran Bretagna con venti superiori a 161 chilometri orari, costringendo le autorità a diramare l'allerta meteo dall'Irlanda del Nord fino all'Inghilterra e alla Scozia. Il primo bilancio dei danni provocati dal maltempo comprende un ferito non grave per la caduta di un albero sulla sua auto in Galles e migliaia di case al buio in tutto il Paese. Disagi ai trasporti con strade bloccate e ponti chiusi.