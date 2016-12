Gb, anoressica 23enne guarisce grazie a Instagram: la "rinascita" condivisa

Ha ripreso a nutrirsi e ha trovato la forza di andare avanti anche dalla condivisione delle sue foto sui social. Ha voluto far vedere a tutti come si era ridotta e, mostrando le immagini del suo corpo in momenti diversi, che uscire dal tunnel dell'anoressia si può. Durante la malattia Hayley aveva attacchi di panico. Si nutriva di pochi biscotti e un po' di caffè. Poi, ha cominciato la risalita. Documentando tutto con le sue foto sulla sua pagina Instagram.



Un'idea, assicura lei, che l'ha aiutata a non mollare. Giorno dopo giorno, vedeva i miglioramenti. E poteva verificare che la strada intrapresa dava i suoi risultati. Dando una mano, mettendosi "in vetrina", a tanti ragazzi che, come lei, soffrono di questo terribile disturbo.