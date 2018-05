Gb, ancora violenza giovanile: ferito ragazzo a Manchester

Continua ad allungarsi la scia delle violenze giovanili in Inghilterra, e non solo a Londra: ultima vittima un giovane non ancora ventenne ferito con un'arma da fuoco a Clayton, un sobborgo di Manchester. L'episodio è avvenuto in pieno giorno: il giovane è stato colpito a una gamba in un agguato in piena regola ed è rimasto ferito in modo serio. Ignoto per ora l'aggressore.