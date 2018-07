Gb, agente ricoverato: nessun caso di avvelenamento da Novichok

E' rientrato l'allarme per il poliziotto ricoverato in ospedale a Salisbury, in Gran Bretagna, per sospetta contaminazione da agente nervino di tipo Novichok. Lo rende noto via twitter la polizia del Wiltshire, la contea locale, precisando che l'agente sta bene ed è pronto per essere dimesso. Inizialmente si era temuto un avvelenamento con l'agente nervino usato per tentare di uccidere l'ex spia russa Serghiei Skripal e la figlia Yulia.