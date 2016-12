Gb, adescò 200 bambini in Malesia: ergastolo a pedofilo

Ergastolo in patria per un pedofilo seriale britannico, Richard Huckle, 30 anni, riconosciuto colpevole di aver perpetrato in Malesia abusi e violenze su bambini adescati nei quartieri poveri di Kuala Lumpur. Secondo quanto accertato le sue vittime sarebbero circa 200, di età compresa fra 6 mesi e 12 anni: le avrebbe adescate tra 2006 e 2014 quando era nel Paese asiatico come fotografo freelance e volontario di una ong.