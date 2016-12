Gb accoglierà 15mila siriani

Il governo britannico ha intenzione di accogliere 15mila rifugiati dalla Siria. Il premier David Cameron intende ampliare il programma di ricollocazione di persone in difficoltà della Gran Bretagna, scegliendo però di non adottare il sistema di quote per richiedenti asilo chiesto dall'Unione europea. Londra ha intenzione di accettare i rifugiati direttamente dai campi profughi Onu sul confine siriano.