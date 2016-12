Gb: a donne manager meno di uomini

Le donne manager guadagnano il 22% in meno dei loro colleghi uomini in Gran Bretagna, dove la differenza di retribuzione tra i sessi continua a essere un problema, come dice un rapporto pubblicato dai media. Secondo la ricerca, questo equivale a quasi due ore al giorno di lavoro gratis. Il sondaggio è stato effettuato su 72mila manager della Gran Bretagna, dove in media gli uomini guadagnano 39mila sterline contro le 30mila delle donne.