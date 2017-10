Gb, a 98 anni va a stare nella casa di riposo del figlio per prendersi cura di lui

Ada Keating di 98 anni ha deciso di trasferirsi in una casa di riposo di Liverpool (Gran Bretagna) per prendersi cura del figlio 80enne, Tom. "Non si smette mai di essere madri", ha detto la donna. Tom era andato a stare nell'ospizio nel 2016 perchè aveva bisogno di cure specializzate e un anno dopo è stato ragginto dalla madre. Ora i due passano le giornate insieme giocando a carte e guardando la tv.