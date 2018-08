Gb, a 9 anni è un prodigio degli scacchi: la sua famiglia evita il rimpatrio

Caso a lieto fine in Gran Bretagna, legato alla posizione nel Paese di un baby prodigio degli scacchi e della sua famiglia. Shreyas Royal, astro nascente di 9 anni, rischiava infatti di dover lasciare il Paese a causa delle norme locali che regolamentano i permessi di lavoro. Il motivo? Il contratto del padre, non abbastanza redditizio nel proprio settore da permettere il rinnovo del documento, con conseguente rimpatrio in India dell'intero nucleo familiare.