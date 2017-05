Gb, a 7 anni si presenta a scuola con la nuova protesi: i compagni le fanno festa

Entra spedita e fiera nel parco giochi della scuola e mostra orgogliosa ai suoi compagni la sua "nuova" gamba. Quella che finalmente le permetterà di correre e giocare con tutti loro. E' commovente il video, trasmesso per primo sulla pagina Twitter della Bbc Midlands Today, che immortala quei momenti di gioia: Anu, 7 anni di Birmingam (Gran Bretagna), con la gamba destra amputata alla nascita, viene attorniata dai suoi coetanei che vogliono vedere e toccare la protesi sportiva che indossa per la prima volta; poi con loro corre, cammina sul campo da gioco.

E' arrivato per Anu il giorno di dire "addio diversità". La protesi che ha sempre indossato, infatti, non le permetteva di fare attività ludica e sportiva ai livelli dei suoi compagni normodotati e in totale sicurezza. Ma ora per lei inizia un'altra vita: può correre, saltare e ballare liberamente con il dispositivo sanitario studiato proprio per fare sport e personalizzato.