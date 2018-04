Gb, 86 euro per una notte in prigione

Un letto a castello stretto stretto in una stanzina angusta, sopra due materassini arrotolati, nessuna finestra per far passare la luce solo una piccola apertura chiusa con delle sbarre. La location è quella di una prigione, ma per finirci non serve infrangere la legge, è sufficiente pagare. E' la trovata dell'hotel Penny Rose, nel Kent (Gran Bretagna), che ha allestito le stanze proprio come delle celle. Una notte costa 75 sterline l'equivalente di 86 euro.