Gb, 75enne sana ottiene l'eutanasia: "Non voglio essere un peso"

Un'ex infermiera inglese di 75 anni, anche se in salute, ha scelto di ricorrere all' eutanasia . La donna, Gill Pharaoh , non aveva alcuna malattia ma solo paura di ammalarsi e di non poter più badare a se stessa, diventando così un peso per la famiglia. Alla donna il 21 luglio è stata somministrata un'iniezione letale in una clinica di Basilea , in Svizzera , dove l'eutanasia è legale.

Ad accompagnarla è stato John Southall, suo compagno da 25 anni, che ai quotidiani inglesi ha spiegato come la donna da tre anni stesse raccogliendo informazioni su come procedere. La 75enne era una supporter della Society for Old Age Rational Suicide (Soars) fondato da Michael Irwin, famoso Oltremanica con l'appellativo di "dottor morte".



La donna, madre di due figli, temeva di rimanere vittima di un ictus, ma non c'erano motivi per ritenere che fosse a rischio. "Ho badato a persone anziane per tutta la mia vita e mi sono sempre detta: io non lo diventerò", ha dichiarato la signora Pharaoh prima di andare nella clinica per l'iniezione letale.