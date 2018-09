Un milione di sterline all'anno e una vita da principessa per la donna che accetterà la proposta di matrimonio del 72enne sir Benjamin Slade. L'aristocratico britannico cerca una moglie che gli assicuri degli eredi. Quanto ai requisiti, per essere la prescelta, l'uomo chiede una consorte non più alta di 1,65, che abbia un'eta compresa tra i 30 e 40 anni e che possegga il porto d'armi e la licenza di pilota d'elicotteri. E se la vita da casalinga può risultare noiosa, il nobile assicura "indimenticabili ore insieme".