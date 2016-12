3 aprile 2015 Gb, 56enne ha 40 figli da 20 donne diverse "Adoro il sesso e non voglio fermarmi" Channel 5 racconta in tv la storia di Mike Holpin. L'uomo, con problemi di alcol, dice di voler continuare a concepire. Finora è costato ai contribuenti britannici oltre 4 milioni di sterline Tweet google 0 Invia ad un amico

09:25 - Ha 40 figli da 20 donne diverse. La storia di Mike Holpin, 56enne gallese di Ebbw Vale, è arrivata agli onori delle cronache grazie a Channel 5 che gli ha dedicato un programma. Alcolizzato e in carico ai servizi sociali britannici, Mike racconta di amare follemente il sesso e di aver preso alla lettera la massima biblica "andate e moltiplicatevi". Ora vive con una fidanzata e non ha intenzione di fermarsi.

Vuole infatti altri bambini e sembra che la sua unica ragione al mondo sia quella di fare sesso senza contraccettivi per mettere al mondo dei figli. Di quelli che ha attualmente non riesce a ricordare tutti i nomi e così se li è fatti tatuare sulla schiena, in una sorta di "albero genealogico" portatile. Con molti dei suoi figli, che hanno fra i 3 e i 37 anni, non ha più relazioni e molti di loro sono stati affidati ai servizi sociali. Ora il suo desiderio è quello di riunirsi con tutti e 40.



"Sono fertile come il peccato", racconta in tv. "Non credo nella contraccezione e mi piace il sesso. Ma il fatto di essere un alcolizzato e un donnaiolo mi ha fatto portare via la maggior parte dei miei figli".



"Questo mi fa sentire una persona pessima" - aggiunge - "perché so che hanno sofferto: me li hanno tolti perché bevevo. Oggi sono ancora alcolizzato, ma sto cercando di non bere più. Quando sono andato in cura ho fatto una promessa: non importa quanto tempo ci vorrà, ma riavrò i miei figli a casa”.



Anche i contribuenti inglesi sperano che Mike metta la testa a posto. Finora, tra servizi sociali e assistenza per lui e i suoi ragazzi, i cittadini britannici in tutti questi anni hanno versato all'erario per mantenerli oltre 4 milioni di sterline, più di 5 milioni di euro.