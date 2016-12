Gb, 34enne diventa nonna e dopo tre ore partorisce la sua bimba

Diventa di nuovo mamma tre ore dopo essere diventata nonna. Succede in Gran Bretagna, a Pentwyn. Alle 20.56 Sophie Jenkins, 19 anni, ha dato alla luce la piccola Arya Kay Patricia. Undici minuti dopo la mezzanotte, invece, Kay Henry, mamma di Sophie, ha abbracciato per la prima volta Tiana Rose. Le due donne, che hanno condiviso tutta la gravidanza, non pensavano di partorire a distanza di così poche ore.