Gazprom chiude il gas all'Ucraina A rischio le forniture per l'Europa

Gazprom ha interrotto le forniture di gas all' Ucraina finché non arriveranno nuovi pre-pagamenti. Lo rende noto l'ad del colosso energetico russo, Alexiei Miller, precisando che oggi è stato consegnato a Kiev tutto il metano già pagato e che non sono giunte nuove richieste. Lo stop delle forniture all'Ucraina potrebbe mettere a rischio l'intero transito di gas attraverso il Paese e quindi anche di quello destinato al resto dell'Europa.

Kiev, ha infatti spiegato Miller, ha iniziato a prelevare il gas dai depositi, che però non sono riempiti a sufficienza: ciò, secondo l'ad del gigante energetico russo, comporta rischi per il transito verso l'Europa.



Guidi: approvvigionamenti Italia non preoccupano - "La situazione sugli approvvigionamenti di gas in Italia al momento non e' preoccupante". E' quanto dichiara il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi dopo lo stop dei rifornimenti all'Ucraina annunciato dalla compagnia russa Gazprom. Il ministero sta monitorando la situazione e ''non registra ad oggi variazione del flusso'' di gas.